بتروتريد تفوز بمزايدة وزارة النقل لتجميع زيوت القطارات المستعملة

كتبت -مروة الغول

نجحت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول في الحصول على حق تجميع الزيوت البترولية المستعملة للقطارات وإعادة تدويرها ومعالجتها، وذلك عبر المزايدة العلنية التي طرحتها وزارة النقل.

ويأتي ذلك في إطار جهود شركة بتروتريد في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من إعادة تدوير الزيوت المستعملة ومعالجتها.

جدير بالذكر أن المخلفات والزيوت البترولية المستعملة من أشد الأنواع خطورة على البيئة إذا لم يتم التخلص منها و تجميعها بطرق آمنة وعلمية وهو الدور الذي تقوم به إدارة الزيوت برئاسة المحاسب باسم الصباغ مساعد رئيس الشركة للشئون التجارية.

وتمتلك بتروتريد خبرة كبيرة في مجال تدوير ومعالجة الزيوت البترولية والمخلفات البترولية، خاصةً في نجاح الشركة مؤخراً في التعاون مع موانئ مصر البحرية في إعادة تدوير ومعالجة المخلفات البترولية البحرية.

ويعد الدور الذى تقوم به شركة بتروتريد فى تجميع الزيوت البترولية المستعملة السائلة والصلبة إضافة كبيرة لجهود قطاع البترول فى مجال الحفاظ على البيئة، وهو التوجه الذى تحرص عليه الشركة فى إطار تنفيذ توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على البيئة.