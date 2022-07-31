اليوم السابع
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بالرقم القومى.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

الأحد، 31 يوليه 2022 07:16 ص
بالرقم القومى.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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أعلن وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر أمس الخميس، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية)، بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).
 
وأوضح وكيل الأزهر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي بلغ (65303)، حضر منهم (60024)، نجح منهم (30595)، بنسبة نجاح (50.97)، وعلى مستوى القسم العلمي تقدم للامتحان (42140)، حضر منهم (33817)، نجح منهم (23181)، بنسبة نجاح (68.55%)، وبذلك بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إجمالًا (107443) طالبًا وطالبة، حضر منهم (93841)، نجح منهم (53776)، بنسبة نجاح عامة للقسمين (57.31%)، وسيدخل امتحانات الدور الثاني (28664) طالبًا وطالبة. أما شعبة العلوم الإسلامية فبلغ عدد المتقدمين للامتحان (143) طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم (139) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (97.2).
 
وهنا وكيل الأزهر الطلاب والطالبات الناجحين جميعًا، وأعرب عن تحيته وتقديره لهؤلاء الطلاب الذين جدُّوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مُهيئًا لدخول المرحلة الجامعية بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي، مقدمًا كذلك الشكر لأولياء الأمور الذين ربّوا أولادهم على الأدب والاجتهاد وطلب العلم في قلعة العلم العريقة: الأزهر الشريف.
 
وقدَّم وكيل الأزهر الشكر والتحية لقطاع المعاهد الأزهرية وكل العاملين به وكل القائمين على العملية التعليمة جميعًا ومن بذلوا جهدًا كبيرًا في خروج الامتحانات على الصورة الأمثل، ومن بعدهم الجهد المضاعف الذي بذله أعضاء لجان النظام (الكنترول) في تصحيح أوراق الإجابات مواصلين الليل بالنهار من أجل إنجاز هذا العام وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، بما يساهم في انتظام مراحل التقديم للجامعة، وتيسير الأمور على الطلاب.
 
وأعلن وكيل الأزهر كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي نظَّمه المركز الإعلامي للأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، كما قام المركز الإعلامي للأزهر ببث المؤتمر مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور وسائل الإعلام المصرية المختلفة.
 
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى مكالمات هاتفية مساء أمس مع الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022م، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم وتقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق، معربًا عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد مشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.
 

ويمكن الحصول علي النتيجة من خلال الرابط التالي: 
 
 

الثانوية الازهرية

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بوابه الازهر الالكترونية

بوابه الازهر الالكترونيه

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بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

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موعد نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر الشريف



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