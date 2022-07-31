بالأسماء.. 43 مصابا بينهم 15 طفلا فى حادث تصادم أتوبيس مطروح بالطريق الساحلى

مطروح -فريق المحافظات

استقبل مستشفي الضبعة المركزي التابع لمحافظة مطروح، مصابي حادث تصادم أتوبيس سياحة بسيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي مطروح، ما أدى إلى إصابة 43 شخصا ووفاة سائق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح بلاغاً اليوم الأحد، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل للسياحة الداخلية بسيارة نقل ثقيل بالطريق الدولي الساحلي إسكندرية مطروح عند قرية جلال غرب مدينة الضبعة، وأسفر الحادث عن إصابة 43 شخصا في الحادث وجميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى الضبعة المركزى.

وتبين أن أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل هم: "نور مدحت الشربتلي - 8 سنوات، أحمد مدحت الشربتلي - 11 سنة، عايدة أحمد موسى - 45 سنة، ياسمين أحمد حسين - 20 سنة، مرام محمود - 9 سنوات، حمزة محمد يحيى - 11 سنة، رباب عوض محمود - 43 سنة، مهند محمد عوض - 15 سنة، رؤى محمود عوض - 13 سنة، بسملة عبدالسميع - 14 سنة، حنين عبدالسميع - 11 سنة، قدرية محمد عثمان - 65 سنة، شهد أيمن محمد - 17 سنة، ندا محمد يحيى - 13 سنة، جنا محمد يحيى - 10 سنوات، إسراء محمد عوض - 21 سنة، فارس عبدالسميع - 5 سنوات، شهد أشرف - 20 سنة، محمد علي - 8 سنوات".

كما أُصيب في نفس الحادث: "نورهان محمد إبراهيم - 20 سنة، أحمد رمضان علي - 24 سنة، ندا فتحي صالح - 20 سنة، مدحت أحمد - 46 سنة، فتحي صالح - 47 سنة، ولاء إبراهيم - 43 سنة، حنان محمد - 39 سنة، علياء عبدالسميع - 19 سنة، عبدالسميع الشحات - 41 سنة، أحمد شعراوي - 41 سنة، صباح عبدالسميع - 40 سنة، ملك فتحي - 11 سنة، سما فتحي - 5 سنوات، سارة فتحي - 17 سنة، ملك مدحت - 10 سنوات، أحلام حسين - 35 سنة، يونس محمود - عام واحد، مديحة عبدالعزيز - 56 سنة، دينا محسن - 35 سنة، رامي علي - 36 سنة، علي رامي - 7 سنوات، ياسمين أحمد - 7 سنوات، مصطفى شعبان - 18 سنة، إيمان محسن - 33 سنة» بالإضافة إلى محمد عاطف محمد - 45 سنة، جثمان هامد.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين بمستشفي الضبعة ونقل جثمان السائق الي ثلاجة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.