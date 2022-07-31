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الأحد، 31 يوليه 2022 02:51 م
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بالأسماء.. مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص في حادث مرورى بدمياط

الأحد، 31 يوليه 2022 02:08 م
بالأسماء.. مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص في حادث مرورى بدمياط اسعاف - أرشيفية
دمياط - فريق المحافظات

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لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، إثر وقوع حادث مرورى بالطريق الرابط بين دمياط - كفر سعد، وتم نقل الجثامين لمستشفى كفر سعد.
 
تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط ، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى بالطريق الرابط بين دمياط - كفر سعد، والذى أدى لمصرع 5 من أسرة واحدة.
 
وعلى الفور توجه ضباط المباحث لموقع البلاغ، والتي قامت بنقل الجثامين لمستشفي كفر سعد المركزى، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فضلا عن التحفظ على المركبات وتحرير المحضر اللازم. 
 
وجاءت أسماء ضحايا حادث دمياط كما يلي: عاطف فريد، محمد سلامة، والزوجة ثناء الشيخ، وابنتهم دينا سليمان، والابن الأصغر طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.
 
 

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