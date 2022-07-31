انطلاق خدمات القافلة الطبية من الأزهر لأهالى جنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من قافلة الأزهر الشريف المهداة من الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

وأعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء ،بدء المواطنين يتوافدون للاستفادة من التخصصات المتواجدة بالقافلة بمستشفى الطور العام بمركز الزهراء ، و تضم تخصصات عديدة (أطفال - مخ وأعصاب - مسالك بولية - صدرية - باطنة - نساء وتوليد - جراحة عامة - أسنان - جراحة أطفال - عظام - انف واذن - تخدير - رمد - جلدية).

وتستمر القافلة بأعمالها حتى يوم الثلاثاء 2/8/2022 وتوقيع الكشف بأسبقية الحضور وصرف الأدوية بالمجان وتجرى العمليات الجراحية تزامنا مع تواجد القافلة بمستشفى أبو رديس المركزى.

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء البدء فى تطعيم أعضاء الفرق الطبية التى تقدم خدمات طبية للمترددين على المنشآت الصحية المختلفة بتطعيم الالتهاب الكبدي بى منذ عام 2015 وكانت تلك المرحلة الأولى من العملية التطعيمية واستهدفت تطعيم جميع العاملين ما عدا مواليد 95 فأكثر، كما يتم تطعيم جميع المترددين من مرضى غسيل الكلى.



قافلة طبية من الأزهر

قافلة الأزهر الطبية

قافلة الأزهر الطبية