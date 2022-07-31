انتشال جثتى فتاتين غرقتا في نهر النيل بمغاغة شمال المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثتي فتاتين طفلتين من المجرى المائي لنهر النيل، في زمام قرية الصعايدة التابعة لدائرة المركز، وذلك في ظروف غامضة.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز مغاغة أن الغرقتين هما "إسراء-ن" 17 عاما "ومريم" 15 عاما يقمن في قرية الصعايدة بمغاغة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إيداع الجثتين ابمشرحة مستشفي مغاغة العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات الغرق وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.