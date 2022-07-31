اليوم السابع
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اليوم موعد حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد

الأحد، 31 يوليه 2022 08:00 ص
اليوم موعد حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب: عبد الله محمود - محمد أبو ضيف

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تستقبل اليوم الأحد هيئة النيابة الإدارية معاوني النيابة الجدد، لحلف اليمين القانونية بمبنى الهيئة، وصدرت القرارات الجمهورية أرقام "319/2022" ، بتعيين 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) بتعيين 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.
 
وسيتم حلف اليمين وفقًا للآتي:
 
أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
 
ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا.
 
ونبهت الهيئة، علي ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.
 
وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.

 


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