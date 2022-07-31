اليوم موعد حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد

كتب: عبد الله محمود - محمد أبو ضيف

تستقبل اليوم الأحد هيئة النيابة الإدارية معاوني النيابة الجدد، لحلف اليمين القانونية بمبنى الهيئة، وصدرت القرارات الجمهورية أرقام "319/2022" ، بتعيين 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) بتعيين 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.