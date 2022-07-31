اليوم.. أوقاف الأقصر تنظم فعالية تثقيفية عن الهجرة النبوية بمسجد محمد حسين

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، تنظيم مديرية أوقاف الأقصر لفعالية تثقيفية في مسجد محمد حسين بشارع التليفزيون بمدينة الأقصر، لبيان معنى الهجرة النبوية وشرح الدروس المستفادة منها، وذلك فى إطار الدور التوعوي لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإحتفالاً بالعام الهجري الجديد 1444، وفي ضوء استمرار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل.

وفى هذا الصدد أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن قيام مديرية أوقاف الأقصر بعقد فعالية تثقيفية كبرى داخل مسجد محمد حسين بشارع التليفزيون فى مدينة الأقصر، وذلك لبيان معنى الهجرة وشرح الدروس المستفادة منها للنشئ والطلائع والشباب حتى يفهموا المعنى الصحيح لها، حيث يشارك في الفعاليات عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة وذلك بناء على تعليمات الوزارة.

وفى نفس السياق شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالأقصر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444، وأقيمت الاحتفالية بمسجد السيد يوسف بالكرنك عقب صلاة المغرب، حيث حضر الاحتفالية محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والعميد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة ترحيبية من فضيلة الشيخ سيد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر، ثم كلمة حول أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، من مكة إلى المدينة، واستقبال أهل يثرب للنبي بحفاوة بالغة، مضيفا أن المسلمين اتخذوا هذا التاريخ كبداية لسنة جديدة لهم وربط بين الهجرة في الماضي والحاضر لتقدم المجتمع الإسلامي، داعين الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام على مصر والأمة العربية والإسلامية، كما عرض وكيل أوقاف الأقصر انشطة المديرية خلال الربع الأخير من نهاية العام الهجرى، ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر الحضور بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية.