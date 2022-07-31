اليمن و"الدولية للهجرة" يوقعان اتفاقية لتنفيذ نظام التأشيرات الإلكترونية

وكالات

وقع وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم الأحد اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ النظام اليمني للتأشيرات الإلكترونية مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.



وتهدف الاتفاقية - وفقا لقناة اليمن الفضائية - إلى تعزيز قدرات وإمكانات الجمهورية اليمنية، في مجال إصدار التأشيرات الإلكترونية بتأهيل الموارد البشرية والتقنية لمعالجة تأشيرات الدخول والخروج عن طريق تثبيت نظام التأشيرات الإليكترونية المترابط مع نظام PISCES للرقابة الحدودية، من خلال ترقية الاتصالات والبنية التحتية التكميلية عند نقاط العبور الحدودية الرئيسية للجمهورية وتعزيز مهارات السلطات اليمنية المنتدبة المختارة لإدارة الهجرة من خلال نهج شامل للحكومة قائم على الحقوق الأولية والقانون الدولي.



كما تعزز قدرات الجهات الأمنية المختلفة المعترف بها دوليا ودعمها في سبيل مكافحة الإرهاب، من خلال التدقيق الصارم ومراجعة إجراءات منح تأشيرات الدخول إلكترونيا وربطها بكل نقاط الدخول الحدودية وشبكات الشرطة الدولية الانتربول، وتعزيز الثقة لأمن الموانئ الحدودية بكافة أشكالها.



وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تعزيز الثقة بأنظمة الهجرة ومنح تأشيرات بأنظمة موثوق بها دولياً لدخول الجمهورية اليمنية ودعمها لوجستيا، من خلال تعزيز التدريب والقدرات البشرية للتعامل مع المهاجرين وكيفية وضع حلول منطقية تتماشى مع القوانين الدولية كجزء من برامج التنمية المستدامة و تعزيز وسائل التكنولوجيا الآمنة وحماية البيانات من خلال وضع أنظمة تأشيرات الدخول الإليكترونية والحد من التداخل والأخطاء البشرية، وتطوير الإجراءات لإنفاذ القانون اليمني مما يزيد الثقة الدولية في الجهاز والأنظمة الأمنية للجمهورية اليمنية .



على جانب آخر، ناقش وزير الداخلية مع فريق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ، إجراءات تنفيذ النظام وضرورة ربطه بالبوابة الإليكترونية للوزارة ، مشددا على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارة؛ لضمان سير إجراءات تنفيذ النظام.