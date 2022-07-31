اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 02:00 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة: حصيلة الإصابات بجدري القرود بلغت 5 آلاف و189 حالة

الأحد، 31 يوليه 2022 01:42 م
الولايات المتحدة: حصيلة الإصابات بجدري القرود بلغت 5 آلاف و189 حالة جدرى القرود - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية أن حصيلة عدد حالات الإصابة بجدري القرود بلغت 5 آلاف و189 حالة في مختلف الولايات.


وذكر بيان للمركز الأمريكى اليوم الأحد أن حالات الإصابة بلغت 1345 حالة في ولاية نيويورك الأمريكية وحدها، ويليها ولاية كاليفورنيا التي سجلت 799 حالة، تلتها ولاية إلينوي بـ419 حالة وفلوريدا بـ373 حالة.


كانت إدارة الشئون الصحية بولاية نيويورك قد أعلنت يوم الجمعة "حالة الطوارئ" بسبب تزايد عدد الإصابات حيث إنها أكثر الولايات تأثرا.


وأعلنت ولاية سان فرانسيسكو أيضا حالة الطوارئ الصحية بعد الزيادة السريعة في عدد الإصابات إلى 261 حالة حتى يوم الجمعة الماضى. 


كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت رسميا عن خطتها في تعزيز توزيع اللقاحات من نوع "جينوس" في مختلف الولايات والمدن الأمريكية حيث إنها حاليا بصدد شراء 5 ملايين جرعة لقاح ضد جدري القرود.


جدرى القرود

مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها

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