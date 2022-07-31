الوحدات المحلية للإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد تواصل أعمال النظافة والإنارة

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين، خاصة أعمال النظافة و الإنارة العامة، و توفير بيئة نظيفة لهم.

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز و مدينة الإسماعيلية، اليوم برفع 64 طن قمامة من توابع الوحدة من نفيشة البحرية، المؤسسة، و من نفيشة القبلية، غرفة البريد، شارع قسم الضواحي، المخرطة، الخشاينة، طريق السويس الصحراوي، شارع الترانزستور، أول أبوعطوة، الحضانة، والتر، مدرسة الصنايع، السلخانة.

بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع متفرقة من توابع الوحدة المحلية لقرية نفيشة، بإجمالي 17 كشاف ليد وصوديوم كما تم أيضًا تركيب 19 كشاف ليد جديد بطريق الحميات ضمن خطة القرية؛ لرفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع القرية.

و في قرية الفردان، قامت الوحدة المحلية بأعمال النظافة العامة، و رفع المخلفات بحمولة 15طن قمامة من الفردان شرق و طريق المعدية و الجمعية الزراعية وفي مدينة المستقبل، قامت لجنة خدمات المستقبل، بحملة نظافة عامة في مداخل و مخارج مدينة المستقبل، و تركيب و تهذيب البلدورات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة القنطرة غرب بمواصلة أعمال النظافة العامة حيث تم رفع المخلفات من الشوارع و الصناديق و المجاورات السكنية، و تم رفع حوالي 65 طن مخلفات.

وفى قرية أبو خليفة تم رفع مخلفات من شارع القرية و المرور و رفع مخلفات الجمع المنزلي من المقالب الفرعية و نقلها إلى المقالب العمومية و تم رفع 15 طن مخلفات.

وفى قرية النصر تم رفع المخلفات من طريق بورسعيد الإسماعيلية و تم نقل مخلفات من القرية بلغت 12طن، وفى قرية الرَّياح تمت أعمال النظافة بالقرية الأم و الطريق السريع و عزبة الأخارسة و البناهوة القديمة حيث تم رفع مخلفات تقدر ب 15طن.

كما تمت أعمال النظافة اليومية فى قرية أبو طفيلة وتم رفع 10 أطنان مخلفات، ونفَّذت الوحدة المحلية لمركز و مدينة فايد أعمال رفع للمخلفات من قُرى كسفريت، أبو سلطان، فنارة، سرابيوم و الهويس بالإضافة إلى مدينة فايد بحمولات وصلت إلى 121 طن، و في سياق آخر في قرية فنارة تم عمل صيانة 6 كشافات و تركيب 10 لمبات جهود ذاتية في منطقة الشئون بالقرية.

وفي قرية سرابيوم اليوم تم رفع كفاءة الإنارة بعمل الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة و خلايا التحكم في الإنارة بمنطقة أبوشلبي و طريق أبوعرفية بسرابيوم.