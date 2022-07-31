النيابة تطلب تحريات المباحث في واقعة سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أمرت نيابة مركز شرطة الزقازيق العامة، بتحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، فى واقعة وفاة زوجة شابة، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكن الزوجية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى القنايات المركزى، بوصول "م ا م" 23 عاما، مقيمة دائرة مركز الزقازيق، مصابة بكسور متعددة وتوفيت متأثرة بإصاباتها.

وتبين حدوث وفاتها إثر سقوطها من الطابق الرابع، بمسكن الزوجية، واتهمت أسرتها زوجها "ع ف" 23 عاما عامل بسوبر ماركت بالتسبب في وفاتها.

تم التحفظ علي الزوج من قبل الأجهزة الأمنية وبسؤاله أقر أنه كان في سباط من النوم واستيقظ على سقوط زوجته من شرفة المسكن وأسرع بنقلها إلي المستشفي، وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة بمركز الزقازيق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7952 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022 وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.