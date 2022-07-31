القوى العاملة: تعيين 1595 شابا وتحرير 188 محضرا بالغربية

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1595 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5762 شاباً، كما تم توفير 465 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 402 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 19 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 16 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال يونيو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 1211 منشآت ( دوري - حملات) يعمل بها 7345 عاملا ، وأسفر عن تحرير 110 محاضر للمنشآت المخالفة، وتلقي 15 شكوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 8 منها، و7 شكاوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 24 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحتي مولود جديد لعاملين بمبلغ 4000 جنيه، و3 منح وفاة 3 عمال بإجمالى 30 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 5 عمال من المسجلين بإجمالى 8200 جنيه لعمل عمليات جراحية صغري وكبري .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 518 منشأة وإعادة التفتيش على 641 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 188 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 547 منشأت لإزالة المخالفات، وتلقى 146 شكوى في نفس المجال، تم استيفاء 15 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 33 شكوى، و98 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 55 ندوة توعية، ومنح 9 تراخيص المنشآت ، وعمل 108 قياسات ميدانية لـ 50 منشأة، كما تم التفتيش على 420 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).