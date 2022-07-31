القومى للمرأة ببنى سويف: استقبلنا 32 شكوى وحصلنا على 11 حكما قضائيا لسيدات

بنى سويف- هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير فرع المجلس القومي للمرأة ،بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة بفرع بني سويف ، والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك على مدار شهري يونية ويوليو 2022،وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوي.

وتبين من التقرير، الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل 32شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها ، والتي تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعي وتوقف المعاش ومشاكل خاصة بالأحوال الشخصية وشكاوى تنفيذ أحكام خاصة بالنفقة والحضانة والرؤية ، بجانب بعض شكاوى خاصة بالعنف والإيذاء البدني وغيرها.

حيث نجح فرع المجلس ، من خلال بعض المحامين المتطوعين،في الحصول على 11 حكماً قضائياً لصالح سيدات شاكيات،والتي تنوعت ما بين تنفيذ أحكام بالحصول على نفقة وأجور وتفريق، بالإضافة إلى قيام الفرع بتحديث قائمة المحامين المتطوعين بحسب التوزيع الجغرافي للمراكز الإدارية داخل المحافظة،لتنظيم عملية توكيلهم في القضايا لتتناسب مع كم ونوع القضية المحالة وفق التخصص المطلوب.

وفي مجال الاستجابة السريعة لمكتب الشكاوي لإستغاثات وردت للخط الساخن بالمكتب المركزي (15115)، تمكن مكتب الفرع من مساعدة إحدى السيدات ( م . هـ ) مقيمة بالواسطي أثر تعرضها لجريمة ابتزاز إليكتروني، بجانب مساعدة سيدة أخرى(ش. ك) مقيمة ببندر بني سويف أثر تعرضها للعنف الجسدي من أحد أشقائها ، حيث انتقل محامو المكتب للنيابة لمباشرة التحقيقات في البلاغين إلي أن صدر قراران بحبس المتهمين علي ذمه القضية ولحين إحالته للمحاكمة

وشهدت الفترة المذكورة تعزيز التعاون بين فرع المجلس ووحدات حقوق الإنسان بمديرية الأمن والجامعة ومركز استضافة وتنمية المرأة ببني سويف نحو إرسال ومتابعة العديد من حالات الشاكيات ومتابعه مسئول مكتب الشكاوي لحالات النزيلات بالمركز وفحص شكاوهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والوقوف عليها ، بجانب مشاركة المكتب في الاجتماع بالرائدات الريفيات ممن شاركن في الحملات وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله وصوره.

من جهته أثنى المحافظ على المجهودات التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة ، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.