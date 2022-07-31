القبض على متهم بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخص بحوزته سلاح ناري، ومواد مخدرة، تحرر محضر رقم 8715 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، تفيد تكن حملة مديرية أمن كفر الشيخ نمن القاء القبض على شخص بحوزته 76 لفافة هيروين، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 500 جنيه.بمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تحرر بذلك المحضر رقم 8715 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار هشام علام، رئيس نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.