"الفضاء الصينية": سقوط حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الحامل "لونج مارش"

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الغالبية العظمى من الصاروخ احترقت أثناء معاودته الدخول إلى الغلاف الجوي حيث سقط الحطام في البحر، وكان مركز منطقة الهبوط عند خط طول 119 درجة شرقا وخط عرض 9.1 درجة شمالا، وفقا للوكالة.



وكان الصاروخ الحامل لونج مارش-5 بي واي 3، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، قد انطلق من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية بجنوبي البلاد في 24 يوليو الجاري.



يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يسقط فيها صاروخ صيني على الأرض حيث انتهى الأمر بصاروخ في عام 2021 في المحيط الهندي وآخر في عام 2020 في المحيط الأطلسي.