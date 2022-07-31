اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 10:55 ص
أكرم القصاص
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"الفضاء الصينية": سقوط حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الحامل "لونج مارش"

الأحد، 31 يوليه 2022 09:49 ص
"الفضاء الصينية": سقوط حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الحامل "لونج مارش" صاروخ - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وكالة "الفضاء المأهول" الصينية، سقوط حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الحامل الصيني لونج مارش-5 بي واي 3 بعد أن دخل الغلاف الجوي في الساعة 12:55 صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين.
 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الغالبية العظمى من الصاروخ احترقت أثناء معاودته الدخول إلى الغلاف الجوي حيث سقط الحطام في البحر، وكان مركز منطقة الهبوط عند خط طول 119 درجة شرقا وخط عرض 9.1 درجة شمالا، وفقا للوكالة.


وكان الصاروخ الحامل لونج مارش-5 بي واي 3، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، قد انطلق من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية بجنوبي البلاد في 24 يوليو الجاري. 


يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يسقط فيها صاروخ صيني على الأرض حيث انتهى الأمر بصاروخ في عام 2021 في المحيط الهندي وآخر في عام 2020 في المحيط الأطلسي.

 


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الفضاء الصينية

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