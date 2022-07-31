الصحة تحذر من تقبيل الأطفال من الفم.. اعرف التفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق وقاية الأطفال من الإصابة بالهربس الفموى، مؤكدة أنه يفضل تجنب تقبيل الأطفال من الفم وغسيل اليد قبل حملة والتعامل معه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه ينبغى فحص الطفل جيدا لدى الطبيب للتأكد من سلامته وخلوه من الإصابات والعدوى .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الهربس الفموى معدى وقد يتسبب للأطفال فى مضاعفات خطرة .

يذكر أن الهربس هو مرض ينجم عن التعرض لفيروس الهربس البسيط (HSV) الذى يتميز بتطور بثور وتقرحات فى الفم وحول الأعضاء التناسلية.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعد الهربس شائعًا إلى حد ما حيث يعانى 67 ٪ من الأشخاص على مستوى العالم من فيروس الهربس البسيط 1 و 11 ٪ من السكان المصابين بفيروس الهربس، فى بعض الحالات، قد لا تظهر أى أعراض للهربس. ومع ذلك، إذا حدث ذلك، فهى انعكاس لنوع الفيروس الذى تم التقاطه.

وتتمثل أعراض الهربس فيما يلى :

ـ حمى

ـ ألم

ـ مثير للحكة

ـ الشعور بالمرض

ـ إعياء

ـ قروح الحمى

ـ القروح الباردة

ـ ظهور بثور على الوجه واللسان