اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 12:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تحذر من تقبيل الأطفال من الفم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 31 يوليه 2022 11:46 ص
الصحة تحذر من تقبيل الأطفال من الفم.. اعرف التفاصيل الصحة تحذر من تقبيل الأطفال من الفم
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق وقاية الأطفال من الإصابة بالهربس الفموى، مؤكدة أنه يفضل تجنب تقبيل الأطفال من الفم وغسيل اليد قبل حملة والتعامل معه.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه ينبغى فحص الطفل جيدا لدى الطبيب للتأكد من سلامته وخلوه من الإصابات والعدوى .
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الهربس الفموى معدى وقد يتسبب للأطفال فى مضاعفات خطرة .
 
يذكر أن الهربس هو مرض ينجم عن التعرض لفيروس الهربس البسيط (HSV) الذى يتميز بتطور بثور وتقرحات فى الفم وحول الأعضاء التناسلية.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعد الهربس شائعًا إلى حد ما حيث يعانى 67 ٪ من الأشخاص على مستوى العالم من فيروس الهربس البسيط 1 و 11 ٪ من السكان المصابين بفيروس الهربس، فى بعض الحالات، قد لا تظهر أى أعراض للهربس. ومع ذلك، إذا حدث ذلك، فهى انعكاس لنوع الفيروس الذى تم التقاطه.
 
وتتمثل أعراض الهربس فيما يلى : 
ـ حمى
ـ ألم
ـ مثير للحكة
ـ الشعور بالمرض
ـ إعياء
ـ قروح الحمى
ـ القروح الباردة
ـ ظهور بثور على الوجه واللسان
 

الصحة

الهربس

الحمى

الاطفال

اخبار الصحة

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة