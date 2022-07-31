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السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات على الميراث في دار السلام

الأحد، 31 يوليه 2022 08:18 م
السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات على الميراث في دار السلام مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على متهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على الميراث بمنطقة دار السلام وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بأحد الشوارع المتفرعة من شارع أبو أشرف بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين أشخاص من عائلة واحدة بسبب خلافات على الميراث، استخدمت فيها الأسلحة النارية، ولم تسفر عن سقوط أى مصابين، وألقى القبض على طرفيها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
 

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