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السيطرة على حريق شقتين في الجيزة

الأحد، 31 يوليه 2022 09:58 ص
السيطرة على حريق شقتين في الجيزة السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل منزل فى كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
كما تمت السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 

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