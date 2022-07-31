السلطات الموريتانية تنجح في إنقاذ طفل حاصرته السيول أكثر من 20 ساعة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إنقاذ حياة الطفل أحمد ولد أحمدو ولد هدي الذي كان عالقا وسط السيول في مدينة بو امديد وسط البلاد، وهنأ أسرته والشعب الموريتاني بهذه المناسبة بحسب الوكالة الوطنية الموريتانية للأنباء.

كما توجه الرئيس الموريتاني ولد الغزواني بالتحية لفرق الإنقاذ، وللسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ، وذلك في تغريدة على حسابه في تويتر.

وتمت عملية الإنقاذ عبر طائرة عسكرية، وذلك بعد أكثر من 20 ساعة من وجود الطفل بين السيول أعلى السد في بو مديد بولاية العصابة وسط البلاد.

وخلال الانقاذ انصبت جهود الجماهير التي تدفقت على المكان من القرى المجاورة في محاولة إيصال الغذاء للطفل، حيث لجأوا لرمي بعض التفاح في محيطه، ليتمكن من التقاط بعضها ليلة البارحة.

كما تناوبوا على الحديث معه بصوت مرتفع، وإثارة الأصوات المرتفعة في المحيط خشية أن يغلبه النوم خلال ساعات الليل.

وتداول نشطاء مقطع قصير من والده صفحات التواصل في موريتانيا، وهو يخاطب الطفل بلقبه ويحثه على عدم النوم قائلا: "شبو لا تركد.. شبو لا تركد.. فالإنقاذ سيصل قريبا"، وتحول إلى هاشتاك لدى العديد من الصفحات

وكانت تتالت النداءات من داخل البلاد وخارجها لإنقاذ الطفل العالق في عمق السيول، حيث تمكن من الصعود على حاجز إسمنتي خفف من خطر السيول، حين داهمه هو السيل هو وعدد من أصدقائه خلال السباحة في المنطقة، التي عرفت أمس انهمار أمطار تجاوز حاجز 100 متر في العديد من المناطق.