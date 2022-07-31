السفارة اليابانية تطالب بالإفراج عن مواطن تم اعتقاله فى ميانمار

أ.ش.أ

أعلنت السفارة اليابانية في ميانمار اليوم الأحد، أنها طلبت الإفراج عن مواطن ياباني تم اعتقاله بتهمة المشاركة في مظاهرة في يانجون.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن السفارة القول، إن المواطن في العشرينات من عمره، وورد أنه صانع أفلام وثائقية، ومحتجز للاستجواب في مركز للشرطة في يانجون.

وذكرت التقارير أن الشاب كان مع المتظاهرين في منطقة ساوث داجون واعتقل مع اثنين من ميانمار ، حيث صادرت الشرطة متعلقاتهم ومن بينها كاميرا.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلن فبراير الماضي أن هناك 1500 شخص على الأقل جرى توثيق مقتلهم خلال عام من الاحتجاجات في ميانمار، بالإضافة إلى آلاف آخرين من المحتمل أن يكونوا قد قتلوا في النزاع المسلح في البلاد كما جرى احتجاز ما لا يقل عن 11,787 شخصا بشكل غير قانوني خلال تلك الفترة، من بينهم 8,792 شخصا لا يزالون رهن الاحتجاز.