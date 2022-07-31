الرئيس السيسي يهنئ المملكة المغربية بذكرى العيد الوطني

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى ملك المملكة المغربية محمد السادس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.
وأوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى ملك المملكة المغربية محمد السادس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.
وأوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة