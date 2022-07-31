اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 03:18 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ المملكة المغربية بذكرى العيد الوطني

الأحد، 31 يوليه 2022 03:18 م
الرئيس السيسي يهنئ المملكة المغربية بذكرى العيد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى ملك المملكة المغربية محمد السادس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.


وأوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


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المغرب

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