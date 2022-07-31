اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل "مكافحة غسل الأموال"

الأحد، 31 يوليه 2022 03:14 م
الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل "مكافحة غسل الأموال" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ـ محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
 
كما أصدر الرئيس السيسى، القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
 
كما أصدر الرئيس السيسى، رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.

السيسي

الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية

قانون غسل الاموال

المشروعات الصغيرة

المنازعات الضريبية

عاجل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة