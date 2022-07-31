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الدفاع الروسية: مقتل 500 من القوميين الأوكرانيين في ضربات فى دونباس وأوكرانيا

الأحد، 31 يوليه 2022 10:00 م
الدفاع الروسية: مقتل 500 من القوميين الأوكرانيين في ضربات فى دونباس وأوكرانيا الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل حوالي 500 من القوميين الأوكرانيين في ضربات للقوات الجوفضائية الروسية على مناطق متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية اليوم الأحد:" لقد دمرت قواتنا بأسلحة جوية عالية الدقة نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني بالقرب من منطقة كوديما فى دونيتسك"، ما أسفر عن مقتل نحو 50 من أفراد هذا اللواء". 


وأضاف كوناشينكوف: أن ضربات للقوات الجوية الفضائية الروسية أسفرت عن مقتل نحو 100 من القوميين وتدمير 25 قطعة من المعدات العسكرية في منطقتي خيرسون ونيكولايف".. منوها بتدمير 13 مركز قيادة للقوات الأوكرانية و227 نقطة لتجميع الأفراد والمعدات، وأربعة مستودعات ذخيرة في مناطق متفرقة بإقليم "دونيتسك" ومناطق خيرسون وخاركوف ونيكولايف. 


وتابع كوناشينكوف: أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة بمنطقة خاركوف.


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