الخارجية تعلن عن خالص التعازى فى ضحايا فيضانات إيران

أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا الفيضانات التى ضربت مناطق متفرقة فى إيران، مما أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين هناك، متمنياً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وقُتل ستة أشخاص على الأقل فى إيران وأصيب تسعة آخرون، الخميس، جراء وقوع انهيار أرضى نجم عن هطول أمطار غزيرة على العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية الخميس.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن هطول أمطار غزيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم تسبب فى حدوث فيضانات ثم انهيارات أرضية فى الجزء الشمالى الغربى من العاصمة طهران، مشيرة إلى وقوع أضرار بمعبد إمام زاده داوود وهو مزار دينى فى المدينة.

وأضافت الوكالة أنه تم نشر فرق البحث والإنقاذ فى موقع الانهيار الذى تسبب أيضا فى إصابة تسعة أشخاص آخرين.

وقد وقع الانهيار الأرضى فى واد على سفوح جبال "ألبرز" بالعاصمة طهران، ومازالت جهود البحث مستمرة لاحتمالية وجود أشخاص تحت الوحل.