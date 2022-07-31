اليوم السابع
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الحوار الوطنى : مستمرون فى تلقى المقترحات وطلبات المشاركة قبل بدء الجلسات

الأحد، 31 يوليه 2022 08:51 م
الحوار الوطنى : مستمرون فى تلقى المقترحات وطلبات المشاركة قبل بدء الجلسات المستشار محمود فوزى
كتب محمود رضا الزاملى

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قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: "مستمرون فى تلقى المقترحات وطلبات المشاركة حتى قبل بدء جلسات الحوار الوطنى، ومن المتوقع أن تكون النسبة الأكبر من المشاركات فى الحوار الوطنى من قبل الشباب، مضيفا أدعو كل من لديه مقترحات إرساله عبر صفحتنا الإلكترونية وكذلك البريد الإلكترونى، وتلقينا مقترحات من المصريين بالخارج". 

 

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الأمانة الفنية خصصت بريد الكترونى والبريد العادى لاستقبال المقترحات وطلبات المشاركة فى الحوار الوطنى. 

 

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: "الرئيس السيسى كان واضحا فى دعوته كافة الاطياف داخل المجتمع للمشاركة فى الحوار الوطنى عدا الفئة التى استخدمت العنف والإرهاب"، مؤكدا أن الحوار الوطنى الذى يجرى حاليا فى مصر غير مسبوق ولصالح المستقبل، ويجب أن نثق فى انفسنا وفى الخطوات الواثقة والواسعة التى تخطوها مصر وقيادتها السياسية.


الحوار الوطنى

ضياء رشوان

المستشار محمود فوزى

مصر

الرئيس السيسى



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