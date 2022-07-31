الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار المحروقات فى المملكة للمرة الخامسة

كتب: أحمد جمعة

قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الأحد، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والجاز بمقدار 35 فلسا، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا لشهر أغسطس المقبل، وذلك للمرة الخامسة خلال الأشهر الماضية نتيجة أزمة الطاقة التي تضرب دول العالم.

بحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقد اليوم لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 أغسطس المقبل)، حيت جرى استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يوليو الجارى ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي.

وبموجب القرار، فإنه يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر أغسطس 990 فلسا للتر بدلاً من 955 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1300 فلس للتر بدلا من 1240 فلسا للتر، ويصبح سعر الديزل والجاز 755 فلسا للتر بدلاً من 720 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

وأكدت اللجنة أن الأسعار المحلية لمواد البنزين (90) والديزل والكاز ما زالت عند مستويات أقل من كلفتها الفعلية بحسب الأسعار في الأسواق العالمية.