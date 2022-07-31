اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 07:38 ص
أكرم القصاص
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الجيش اليمنى يتصدى لهجمات الحوثيين غربى تعز

الأحد، 31 يوليه 2022 07:00 ص
الجيش اليمنى يتصدى لهجمات الحوثيين غربى تعز الجيش اليمنى
أ ش أ

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تصدت قوات الجيش اليمنى لهجوم شنته جماعة الحوثى، على مواقع القوات الحكومية فى مديرية جبل حبشى غربى محافظة تعز؛ فى استمرار خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

 

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصادر ميدانية - لم تسمها - القول إن المواجهات تجددت بين الجيش اليمنى والمليشيات الإرهابية المدعومة من إيران عقب الهجوم.

 

وأفادت القناة بأن الحوثيين قد دفعت - فى وقت سابق - بعشرات الوحدات والآليات العسكرية وأعداد كبيرة من المقاتلين لتعزيز تشكيلاتها فى جبهات تعز، وسط صمت أممى لخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية التى شارفت على الانتهاء.

 


الحوثيين

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