التعليم توجه باتخاذ الإجراءات ضد مخالفات امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان

كتب ـ محمود طه حسين

أدى اليوم (42661) طالبا وطالبة الامتحانات في (447) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (38) مادة امتحانية (34 مواد فترة أولى – 4 مواد فترة ثانية).

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين، وضمان تأمين اللجان ومحيطها الخارجي بواسطة رجال الأمن المتواجدين للمشاركة بتأمين اللجان ومقراتها المختلفة.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات.

ووجه عمارة، التعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، وتم ضبط حالة واحدة للغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، واطمئن سيادته بعدم تسجيل أية حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.