البيت الأبيض يستنكر محاولات موسكو ضم سجين روسى فى ألمانيا لصفقة تبادل سجناء

أ ش أ

استنكر البيت الأبيض محاولات موسكو ضم سجين روسى فى ألمانيا مدان بجريمة قتل إلى صفقة التبادل السجناء المحتملة التى يجرى التفاوض بشأنها بين الجانبين.

وأشار البيت الأبيض - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- إلى أن احتجاز اثنين من الأمريكيين بشكل غير قانونى، كرهائن ومقايضتهما بالسجين "فاديم كراسيكوف" الموجود فى دولة ثالثة" برلين، ليس عرضا جادا، معتبرة أن المطلب الروسى "محاولة للتهرب".

وكانت وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد اقترح - سابقا - على الكرملين بقبول اقتراح جوهرى طرحته واشنطن وهو يتضمن مبادلة السجينين الأمريكيين بفيكتور بوت مهرب الأسلحة الروسى الذى حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما فى الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن كراسيكوف مدان بجريمة قتل فى العاصمة الألمانية برلين عام 2019 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.