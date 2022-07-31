البيئة تستضيف الشباب للمشاركة بفعاليات الحوار الوطنى لتغيرات المناخ 9 أغسطس

كتبت ـ منال العيسوي

يستضيف المركز الثقافى البيئى بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، اللقاء الفعلي الأول والخاص بفئة الشباب للمشاركة فى الحوار الوطنى للتغيرات المناخية، يوم 9 أغسطس المقبل، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية وتحت رعاية وزارة البيئة والدكتورة ياسمين فؤاد .