البيئة تستضيف الشباب للمشاركة بفعاليات الحوار الوطنى لتغيرات المناخ 9 أغسطس

يستضيف المركز الثقافى البيئى بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، اللقاء الفعلي الأول والخاص بفئة الشباب للمشاركة فى الحوار الوطنى للتغيرات المناخية، يوم 9 أغسطس المقبل، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية وتحت رعاية وزارة البيئة والدكتورة ياسمين فؤاد .
جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كانت أطلقت الحوار الوطنى للتغيرات المناخية من قلب مدينة شرم الشيخ كآلية لخلق اهتمام وطني بموضوعات تغير المناخ لجميع الفئات من امرأة وأطفال وشباب ورجال دين وإعلاميين وقادة الرأي والسياسيين، بهدف إشراك المواطن المصري في العمل المناخي، وخلق روابط بين استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وقضية تغير المناخ بشكل عام بالمواطن البسيط في كافة ربوع مصر والشباب والمرأة والأطفال، ليصبح المؤتمر وتغير المناخ حديث مصر كلها.
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