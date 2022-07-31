"البريد" و"أكسا العالمية" يوقعان اتفاقية لدراسة إنشاء شركة للتأمين متناهى الصغر

وقَّع البريد المصرى وشركة البريد للاستثمار الذراع الاستثمارى للبريد المصرى وشركة "أكسا" أحد الشركات التابعة لمجموعة "أكسا" العالمية الرائدة فى مجال التأمين وإدارة الأصول اتفاقية تعاون تهدف إلى دراسة إنشاء شركة للتأمين متناهى الصغر، وذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى لمختلف الفئات وتوفير نماذج تأمينية مختلفة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع خاصة قطاعات الأنشطة الاقتصادية فى مصر.

وقع الاتفاق خالد إمام نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصرى للشمول المالى وأحمد عبد الله العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار وايمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس ادارة شركة أكسا للتأمين مصر.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل فى أنه سيساهم بشكل كبير فى وصول المنتجات التأمينية إلى الفئات ذات الدخل المحدود ممن لا يستهدفهم القطاع المالى وسيقدم حزمة متنوعة من الخدمات التأمينية ذات القيمة المضافة بما يساهم فى تنفيذ توجهات الدولة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى للخدمات المالية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واوضح الدكتور شريف فاروق أن بموجب هذا الاتفاق سيتم اعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء شركة تأمين متناهى الصغر بهدف تطوير حلول تأمينية للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية من القطاع المالى الرسمى خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين والعاملين من ذوى الدخل المحدود وغيرهم، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ عملها فور إصدار قانون التأمين متناهى الصغر.

وقال خالد إمام نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصرى للشمول المالى أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية البريد المصرى نحو استحداث خدمات جديدة تلبى احتياجات كافة شرائح المجتمع مشيرا إلى انه فور صدور قانون التأمين متناهى الصغر سوف تبدأ الشركة عملها فى توفير حلول تأمينية متميزة فى اوجه التأمين المختلفة سواء التأمين على الحياة أو الممتلكات أو التأمين الطبى بما يمكن الشركة من تطوير حلول تأمينية متكاملة ومتنوعة لحماية الفئة المستهدفة من الصدمات الاقتصادية.

واشار أحمد عبد الله العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار إلى أن هذه الشركة ستكون الأولى من نوعها فى السوق المصرى، حيث انها ستقوم بتوفير قيمة مضافة كبيرة فى مجال التأمين من خلال تطوير الحلول التأمينية للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية من القطاع المالى الرسمى، بما يسهم فى تنفيذ رؤية الشركة الخاصة بالمساهمة فى تحقيق الشمول المالى.

ومن جانبه أعرب أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع كيان قومى كبير مثل البريد المصرى، قائلاً: "اليوم تخطو شركة أكسا خطوة مهمة وكبرى نحو التزامها فى دعم قطاع التأمين فى مصر وتعزيز أداءه، حيث تعكس هذه الاتفاقية الثقة فى قدرات أكسا التأمينية". مضيفاً: "نهدف من خلال هذه الشراكة تعزيز توجهات الشركة لتطوير أنشطتها وتقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة فى مصر مستهدفين الوصول لقطاع العمل من ذوى الدخل المحدود، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع والنمو فى الأنشطة والخدمات المقدمة للمصريين".

وفى نفس السياق، أكدت هديل عبد القادر، رئيس قسم العملاء الناشئين لشركة أكسا، عن أهمية التأمين متناهى الصغر للوصول لمختلف شرائح المجتمع وأهميته كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، قائلة "هدفنا هو الوصول إلى مليون عميل حتى نهاية عام 2022 وتعمل شركة أكسا وفقا لاستراتيجية توسعية لخدمة العملاء المصريين وزيادة أعدادهم من خلال تطوير حلول مبتكرة، والشراكات المتخصصة أو المنتجات والخدمات أو قنوات التوزيع من أجل تلبية احتياجات العملاء بشكل فعال."

جدير بالذكر أن البريد للاستثمار هى شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعد الذراع الاستثمارى للبريد المصرى، وتسعى إلى تعزيز ربحيتها من خلال قيادة مشاريع التنمية الاستراتيجية والتحول الرقمى من خلال استهداف الاستثمارات المناسبة مع الحفاظ على الشفافية والالتزام بالحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية.

ويذكر أن مجموعة أكسا العالمية تأسست عام 1816 كشركة رائدة عالميا فى مجال التأمين وإدارة الأصول، وتتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء تتمثل فى 95 مليون عميلا فى 50 دول، بدأت أكسا عملها فى مصر منذ 7 سنوات وتسعى أكسا مصر دائما إلى تقديم منتجات تلبى احتياجات كافة العملاء.