البترول: دمج 3 شركات فى كيان واحد نتج عنه مشروعات قومية كبرى

كتبت - مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن النتائج الايجابية التى تحققت من دمج 3 شركات توصيل غاز طبيعى للمنازل فى كيان واحد قوي يوضح مدى استشراف رؤية برنامج التطوير والتحديث بقطاع البترول الذى تم إطلاقه عام 2016 للمستقبل والتحديات.

وأشار إلى أن الكيان الجديد متمثلا في الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس)، نتج عنه دخولها فى مشروعات قومية كبرى بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات التى تتطلب كيانات قوية فى إمكانياتها وقوائمها المالية وكوادرها عالية الخبرة والمميزة فنياً.

وأوضح الملا خلال اللقاء الذي عقده لاستعراض الموقف التنفيذى لأعمال ومشروعات توصيل الغاز الطبيعى التى تقوم بها الشركة بعد مرور عام على تأسيسها ، أن التحديات الحالية التى تفرضها الظروف الراهنة تحتاج إلى المرونة الكبيرة فى العمل من خلال تعظيم القدرات الإنتاجية وترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للأصول واللجوء للابتكار ومن ثم العمل بقوة على تحقيق الأهداف، لافتاً إلى أهمية الإسراع بالاستفادة من موارد صناعة الغاز المصرية استثمارا لما تحقق من نجاحات في الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج خاصة وأن صناعة الغاز الطبيعي تعد صناعة المستقبل فى ظل الاعتماد عليه كوقود انتقالى أساسى خلال الفترة المقبلة.





ووجه الملا التحية والتقدير للعاملين بالشركة الحديثة لمساهمتهم في تحقيق إنجازات لافتة و تنفيذ جانب مهم من اجمالى الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتشغيل المشروعات القومية الكبري والمجتمعات الحديثة التي تنشئها الدولة في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وفي الاقاليم و صعيد مصر بالغاز الطبيعي و توصيله لأهالينا بقري الريف المصري في مبادرة حياة كريمة للمساهمة في التنمية الاجتماعية ورفع مستوي المعيشة وهو ما يعكس نجاح الكيان الجديد وقوة اداءه .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن قنديل رئيس شركة مودرن جاس خلال اللقاء أنها أسهمت منذ انطلاق نشاطها العام الماضى بدور فاعل في تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمخابز ولك بنسبة تصل الى 20% من الخطة علاوة على التوصيل الى قري مبادرة حياة كريمة ، وأضاف أنها تمكنت بعد مرور عام على تأسيسها من توصيل الغاز الطبيعي إلى 191 ألف عميل ، و تركيب نحو 207 ألف عداد مسبق الدفع ، وذلك في المحافظات التسع التي تعمل بها وتشمل القاهرة و القليوبية والشرقية و مرسى مطروح و الإسماعيلية و شمال وجنوب سيناء و سوهاج و قنا .

ولفت قنديل الى أن مودرن جاس تسابق الزمن لتحقيق معدلات مرتفعة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرى وخاصة قري صعيد مصر والذى تساهم الشركة في تنفيذه في اطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، وأنه خلال فترة لاتتجاوز العام تمكنت من إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لنحو 20 قرية من قرى مبادرة حياة كريمة في 3 محافظات هي سوهاج وقنا والشرقية ، وجار التوسع في مد الغاز للقرى تباعا في نطاق عمل مودرن جاس ضمن المبادرة .

وأضاف أنها نفذت مشروعات أخرى ناجحة لتوصيل الغاز الطبيعى بمنطقة صعيد مصر حيث تم تدفيع الغاز للمنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا، وجاري توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة " هو "بذات المحافظة و منطقتي غرب طهطا وغرب جرجا بمحافظة سوهاج.





وأشار رئيس مودرن جاس الى ان جهودها في مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز واحلاله محل السولار أدت الى تنفيذ الشبكات الأرضية لنحو 900 مخبزاً و تشغيل حوالى 770 مخبز و جار حالياً العمل بالمرحلة الثانية من المشروع .

كما تم تشغيل ١٥ مصنعا بالغاز في مدن بدر والعاشر من رمضان والشرقية ، إضافة إلي تشغيل ٦٠٠ منشأة تجارية بالغاز علي مستوي الجمهورية

كما استعرض تقدم الاعمال في تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى في المجتمعات العمرانية الحديثة والمشروعات القومية التي تنشئها الدولة المصرية حيث استعرض ماتم إنجازه في هذا المجال بمنطقة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لإستكمال الشبكات والتركيبات ، و المساهمة في مشروعات التوصيل بمدينة العلمين الجديدة ، وكذلك ماتم بمدينة الإسماعيلية الجديدة من تنفيذ للتركيبات الخارجية لنحو44 ألف وحدة سكنية بالمدينة .

وفى مجال توصيل الغاز الطبيعى بمدن سيناء فقد تم الانتهاء من مشروعات تغذية 92 منشأة سياحية وفندقية، بمدينة شرم الشيخ بالغاز الطبيعي للمساهمة في تنفيذ سياسات التحول الأخضر بالمدينة.

و لفت الى أن مودرن جاس تخدم عملاءها المستخدمين للغاز الطبيعى البالغ عددهم 350ر1 مليون عميل في مناطق عملها بتسع محافظات من خلال ٢٦ مركزاً لخدمة العملاء و ٥٢ مركزاً للعمليات و الطواريء .

و تطرق إلي المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدامات الغاز كوقود للسيارات حيث قامت مودرن جاس بتوصيل الغاز الطبيعي إلي ٧٥ محطة تموين للسيارات بالغاز في جميع مناطق الشركة التزاماً بدورها في المساهمة في تنفيذ خطة وزارة البترول في انشاء المحطات الجديدة.

كما تم البدء في مشروع التحول الرقمي بالشركة لتطبيق نظام إدارة وتخطيط الموارد Erp المخطط الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي .

واختتم بأن مودرن جاس تستهدف التوسع في أنشطتها لتنفيذ مشروعات خارج مصر حيث انتهت بنجاح من أعمال شبكات الغاز الطبيعي بمنطقة بلازا في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لصالح شركة ادنوك للتوزيع بالتعاون مع شركة بتروجت ، و أعتماد الشركة لدي شركة أدنوك للتوزيع .

حضر اللقاء الذي أقيم بمقر الشركة القابضة للغازات الطبيعية كل من الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة ونوابه ولفيف من قيادات قطاع البترول و قيادات شركة مودرن جاس و مجلس الإدارة وعدد من رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي.