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البابا تواضروس: الرهبنة نشأت قى مصر ثم انتقلت إلى العالم

الأحد، 31 يوليه 2022 11:17 م
البابا تواضروس: الرهبنة نشأت قى مصر ثم انتقلت إلى العالم البابا تواضروس
كتب أحمد عرفة

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،: قضيت 7 سنوات في الدير و7 سنوات كاهن وقضيت أوقات جيدة في الدير ، موضحا أنه مثلما لمصر  3 أهرامات وهناك 3 أهرمات للكنيسة في مصر .
 
وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن الهرم الأول هو كنيسة الإسكندرية وهو هرم اللاهوت وتعليم اللاهوت، والهرم الثانى هو هرم الاستشهاد فكنيسة الإسكندرية قدمت أعدادا كبيرة من الشهداء من كل النوعيات أطفال وشباب ورجال ونساء ولذلك تسمى كنيسة الشهداء.
 
وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الهرم الثالث هو هرم الرهبنة، موضحا أن الرهبنة نشأت في مصر ثم انتقلت من مصر إلى العالم كله.
 
ولفت بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أنه في عام 2011 كانت ثورة وحالة من عدم الاستقرار وعدم معرفة من هو الفاعل وهذه كانت نقطة غريبة فهناك ثورة ومظاهرات ولكن من الفاعل لم يظهر.

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