البابا تواضروس: إقامة احتفالية لمرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد فى سبتمبر

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "فى المجمع المقدس كل سنة نقيم سيمنار دراسى وهذه السنة نوفمبر المقبل أخذنا موضوع الدور المجتمعى للكنيسة حيث كيف تخدم الكنيسة المجتمع ليس فى مصر فقط ولكن فى أى مكان تتواجد فيه حول العالم، حيث نحاول أن نقدم مصر".

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: "اخترنا عيد دخول السيد المسيح أرض مصر لننظم اليوم القبطى العالمى ونقدم من خلاله مصر التاريخ والحضارة والفنون والموسيقى واللغة فى الخارج".

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "فى سبتمبر المقبل سنقيم احتفال بمناسبة مرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد على ارض مصر من خلال معرفة اللغة القبطية، حيث يجب مع جهود الدولة يكون هناك جهود مجتمعية أخرى ومنها خدمة الكنيسة، والخدمات المقدمة من الكنيسة تقدم للجميع فهذا دور لابد أن أشجعه وأدعمه، والمحصلة النهائية أنه يقدم اسم مصر".