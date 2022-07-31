اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 11:37 ص
أكرم القصاص
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الاقتصاد السعودى ينمو بنسبة 11.8% فى الربع الثانى من 2022

الأحد، 31 يوليه 2022 11:25 ص
الاقتصاد السعودى ينمو بنسبة 11.8% فى الربع الثانى من 2022 صندوق النقد الدولي
أ ش أ

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021 .
 
وقالت الهيئة - في تقرير نقلته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الأحد - إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.
 
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد نما بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوى، وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلى الإجمالى المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.
 
يذكر أن صندوق النقد الدولي، توقع فى أحدث تقديرات له، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% العام الحالى، و3.7% خلال العام 2023.

صندوق النقد الدولي

الهيئة العامة للإحصاء السعودية

صندوق النقد

الاقتصاد السعودي



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