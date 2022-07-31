اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في قتل الفلسطيني أبو عليا

الأحد، 31 يوليه 2022 01:16 م
الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في قتل الفلسطيني أبو عليا قادة الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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أدان الاتحاد الأوروبي ، ازدياد أعمال عنف المستوطنين، والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى الفلسطيني أمجد نشأت أبو عليا (15 عاما)، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.
 
ودعا الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد - إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف، في جريمة قتل الفتى أبو عليا. 
 
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية ، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن استشهاد الفتى أبو عليا (15 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في صدره.
 
وكانت مواجهات عنيفة، اندلعت في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين ، عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين على أهالي القرية.
 
يذكر أن المستوطنين يهاجمون قرية المغير بشكل متواصل، خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بحماية قوات الاحتلال، وذلك بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها .
 
 

الاتحاد الاوروبى

الفلسطينين

رام الله

قرية المغير



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