افتتاح مركز التوجيه المهنى بجامعة قناة السويس.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن افتتاح مركز التوجيه المهني، وذلك بهدف تقديم مهارات تدريبية للموارد البشرية وتخريج كفاءات متميزة قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل، وتفعيلاً لدور الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى وتقديم مصفوفة تدريبية متميزة وإستشارات مهنية لدعم المهارات.

بإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أُقيم الإفتتاح اليوم بمركز تطوير التعليم قاعة 3.

وأوضح "مندور" الخدمات التي يقدمها المركز تشمل خدمات التدريب والتأهيل المهني من خلال دورات وورش عمل لإكساب الدارسين المهارات والمعارف والمهارات المهنية للمنافسة في سوق العمل منها مهارات التأهيل المهني الاستكشاف الذاتي و المهني والاستكشاف الوظيفي ومهارات التخطيط المهني وكذلك يقدم مهارات التسويق الذاتي والتي تتمثل فى كيفية كتابة السيرة الذاتية CV والخطاب التعريفي وخطاب المتابعة، واجتياز المقابلات المهنية.

كما يقوم المركز بالتدريب على مهارات بيئة العمل المتمثله في مهارات التواصل والاستماع وإدارة الوقت والعمل ضمن فريق وإدارة المراسم والبرتوكولات وإدارة الإجتماعات ،ومهارات اللغة العامة والمتخصصة.

ويقدم المركز خدمات التسويق الوظيفي التواصل مع أصحاب الأعمال من كافة القطاعات ،وكذلك خدمات الاستشارات المهنية إلى جانب إمكانية إقامة فعاليات توظيفية وتسويقية كالندوات والمكسرات ونماذج المحاكاةبهدف تنمية مهارات الدارسين.