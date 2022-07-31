استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز غدًا

كتب: محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة مساء غد الإثنين باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بالدور الأول، قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية منذ صباح الغد بالاستاد، حيث تشتد المنافسة بين الفريقين، فيدخل نادي الزمالك مباراة بيراميدز متربعاً على عرش مسابقة الدوري العام برصيد 63 نقطة، حصدها من 27 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 59 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.