ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أفغانستان إلى 120 شخصا

وكالات

أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 120 قتيلا، مشيرة إلى تدمير مئات المنازل.

وحسب موقع العين الإماراتى، قالت وزارة إدارة الكوارث الطبيعية التابعة لحركة طالبان، إن "120 شخصًا لقوا مصرعهم فيما تم تدمير مئات المنازل بسبب الفيضانات في أفغانستان الشهر الماضي".

وبحسب إحصائيات الوزارة، لقي 120 شخصًا مصرعهم وأصيب 152 بسبب الفيضانات التي اجتاحت 21 مقاطعة أفغانية في الشهر الماضي.

وقال مولوي شرف الدين مسلم، نائب وزير دولة أفغانستان لشؤون الكوارث الطبيعية، في مؤتمر صحفي في كابول "الفيضانات الأخيرة دمرت 319 منزلاً ودمرت آلاف الماشية".

وطالب شرف الدين مسلم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل والتعاون بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لضحايا الفيضانات.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول طالبان إن الاحتياجات الأساسية لضحايا الزلازل الأخيرة في مقاطعتي باكتيكا وخوست تمت تلبيتها بنسبة 90%، مبيناً "أن الزلزال الجنوبي الشرقي دمر 17 ألف منزل".