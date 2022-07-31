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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 31 يوليه 2022 10:22 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9451 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1716 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11554 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 3825 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2719 نقطة.

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