ارتفاع أسهم السعودية آخر يوليو..وتعطل بورصات البحرين والكويت برأس السنة الهجرية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت الأسهم السعودية بنسبة 0.36%، بختام تعاملات آخر جلسات شهر يوليو، فيما تعطلت بورصتا البحرين والكويت بمناسبة رأس السنة الهجرية، والعطلة الأسبوعية لأسواق المال الإماراتية.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.36% رابحًا 44.06 نقطة ليغلق عند مستوى 12199.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.09% رابحًا 438.89 نقطة ليغلق عند مستوى 21391.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 177.8 مليون سهم بقيمة 6 مليارات ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل، والأدوية بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.33%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.9%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.64%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.17%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.99%، فيما تراجعت قطاعات المرافق العامة، والبنوك، والخدمات التجارية والمهنية، والاتصالات بنسبة 0.46%، 0.43%، 0.14%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 173 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العقارية" بنسبة 9.90%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 9.83%، ثم سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 7.16%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "وقت اللياقة" بنسبة 1.61%، ثم سهم "التموين" بنسبة 1.39%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 1.23%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 481.2 مليون ريال سعودي.