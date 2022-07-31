اخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 29.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا

كتبت أسماء أمين

تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها ، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 29.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا.

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مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهرًا

قال البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة يوليو/مايو 2021/2022 أى نحو 11 شهرًا نحو 29.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي (مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو/مايو 2020/2021).

وتجدر الإشارة إلى أن تحويلات شهر مايو 2022 بلغت نحو 2.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021).

وزير البترول: الاستقرار السياسى ساهم فى زيادة جذب الاستثمارات البترولية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الطريق للجمهورية الجديدة شهد خلال السنوات الثماني الماضية جهوداً دؤوبة نتج عنها نتائج أعمال متميزة اقتصادياً واجتماعيا لم يكن تحقيقها ممكناً لولا توافر الإرادة القوية للقيادة السياسية وما أصرت على تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وماتوافر لمصر من استقرار سياسى.

واستعرض الملا عدداً من النتائج التى حققها قطاع البترول وألقى الكلمة نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

وأشار الملا إلى أن الحكومة بدأت في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

البورصة تختتم تعاملات شهر يوليو بارتفاع جماعى.. ورأس المال يربح 5.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1723 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3826 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2734 نقطة.

وزير الإسكان يُصدر 16قراراً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالى الغربى

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 16 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعددٍ من قطع الأراضي الواقعة داخل كردون جهازى ( تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة الفشن الجديدة)، مؤكداً مواصلة جهود إزالة التعديات ومنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وشملت القرارات بالساحل الشمالي الغربي، إزالة مخالفات البناء بعددٍ من قطع الأراضي بقريتين سياحيتين، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي ومبانٍ مختلفة كاملة التشطيب وحمامات سباحة وأسوار بمساحات وأبعاد مختلفة، وإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعدد من قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شرق الطريق الساحلي/ برج العرب، وبحري الطريق الساحلي إسكندرية/ مطروح، والمتمثلة في بناء أسوار ومبان و" عمارات مكونة من أرضي + 4 أدوار متكررة " بدون الحصول على تراخيص البناء، كما شمل قرار مدينة الفشن الجديدة، إزالة التعديات ومخالفات البناء على مساحة حوالي 5 أفدنة ونصف، والمتمثلة في تنفيذ نشاط زراعي واستراحة عمال واستراحة مدير مشروع وأنشطة أخرى بدون سند.

رئيس الرقابة المالية يعرض مقترحات تنشيط البورصة أبرزها زيادة الشركات المقيدة

عرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من المقترحات لتنشيط سوق الأوراق المالية، أهمها أولًا زيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، مضيفًا في هذا الصدد أن كل الدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح، كما أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به.