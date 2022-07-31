احتفالية تثقيفية بالبرنامج الصيفي للطفل ببورسعيد بمناسبة العام الهجري الجديد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفالية التثقيفية بالبرنامج الصيفي للطفل، والتي أقيمت بالمسجد العباسي بحي العرب، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد ومديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد، وبحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدعوية بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية التثقيفية، بآيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن هذه الذكرى العطرة، ذكرى "هجرة المصطفى، صلى الله عليه وسلم" من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تمثل نقطة فارقة في حياة الأمة، وعلينا أن نتعلم منها الدروس المستفادة في التعاون والوحدة والإصرار على مواجهة التحديات لكي نستمر في البناء والتنمية ، متمنيًا أن يكون العام الهجري الجديد عام نمو وازدهار لأمتنا العربية والإسلامية وشعب مصر وأبناء بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أننا نستقبل العام الهجري الجديد مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار ،داعيا الله أن يديم على مصر عزًها وتقدًمها، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

وتأتي الاحتفالية التثقيفية بالبرنامج الصيفي للطفل احتفالاً بالعام الهجري الجديد وفي ضوء استمرار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل؛حيث تقيم وزارة الأوقاف سبعًا وعشرين فعالية تثقيفية كبرى بواقع فعالية احتفالية واحدة مجمعة بكل مديرية؛ لبيان معنى الهجرة وشرح الدروس المستفادة منها للنشء والطلائع والشباب؛ حتى يفهموا المعنى الصحيح لها.