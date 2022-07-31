إيطاليا تسجل أكثر من مليون إصابة جديدة بكورونا في أسبوعين

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت مجددا في الأيام الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة خلال أسبوعين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإبلاغ عن 1105799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، توفى منهم 738 ، والبيانات الواردة في التقرير الأسبوعى من المعهد الصحى الإيطالى أشارت إلى أنه تم تشخيص 20 مليون حالة وتم إبلاغ نظام المراقبة المتكامل.

كما تواجه إيطاليا انتشار كبير لجدرى القرود ، حيث قال رئيس دائرة الوقاية من الأمراض بوزارة الصحة الإيطالية، جاني ريتسا، بوصول حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في البلاد إلى 407 إصابات.

ونقلت وزارة الصحة عن ريتسا قوله: "لقد أعدت وزارة الصحة بالتعاون مع الأقاليم والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي إجراءات الإبلاغ عن الحالات الفردية. وتم في إيطاليا حتى الآن تسجيل 407 حالات، مع النزوع إلى استقرار الوضع. ولا يزال الوضع تحت المراقبة المستمرة، لكنه لا يثير أي قلق خاص".

وكانت إيطاليا إيطاليا أعلنت الأسبوع الماضى عن إلغاء شرط إظهار دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا أو الشفاء منه أو إجراء فحص قبل دخول البلاد.

وأوردت وزارة الصحة الإيطالية أن شرط إظهار ما يسمى ب"التصريح الأخضر" لدخول إيطاليا "لن يتم تمديده".