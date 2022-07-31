إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى.. صور

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بعد كمين الروس اتجاه القاهرة عند مدخل جرزا، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين وجود 8 مصابين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى (1)



حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى (2)



حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى (3)



حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى (4)