اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 01:21 م
أكرم القصاص
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وموتوسيكل بالفيوم

الأحد، 31 يوليه 2022 12:31 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وموتوسيكل بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة وموتوسيكل بطريق سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بانقلاب سيارة إسعاف بطريق سنورس/سنهور أمام عزبه سلوت. على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

 
 

 


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