إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وموتوسيكل بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بانقلاب سيارة إسعاف بطريق سنورس/سنهور أمام عزبه سلوت. على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.