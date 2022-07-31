اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

الأحد، 31 يوليه 2022 09:59 م
إصابة 5 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا حادث سيارة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص فى حادثين بمركزى بنى مزار وملوى فى محافظة المنيا، حيث اصطدمت سيارة ملاكى بعامود إنارة بالطريق الصحراوى، فيما وقع تصادم بين تاكسى وربع نقل بالطريق الزراعى.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوى، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام "1395 ن ا ج" تاكسى، "8326 ن ع و" ربع نقل، بطريق مصر أسوان الزراعى بحرى.
 
بالإنتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب محاولة التخطى الخاطئ مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم: "أرميا ع." 61 عاما، "باترك ب." 11 عاما، "شنودة ع." 13 عاما، ويقيمون بقرية البرشا شرق النيل فى ملوى، وتراوحت إصابتهم بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج.
 
كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بإصطدام السيارة رقم "8346 ن ا ص" ملاكى بعامود إنارة بالطريق الصحراوى الشرقى، وذلك بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن إصابة كل من: "آية ر." 41 عاما، و"صلاح ا." 57 عاما، ويقيمان بمركز بنى مزار وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات وإشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما لمستشفى سمالوط النموذجى.

 


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