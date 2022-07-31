إصابة 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بطريق قرية الجلالة مطروح

مطروح -فريق المحافظات

أصيب 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة بطريق قرية الجلالة على الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح، وجري نقل المصابين إلى 3 مستشفيات لتلقيهم العلاج اللازم .

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مطروح إخطار بوقوع حادث تصادم علي الطريق الساحلي اسكندرية مطروح بالقرب من قرية الجلالة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي محل الواقعة .

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة المركزي ورأس الحكمة للإغاثة والطواي ومستشفى مطروح العام ومستشفى العلمين النموذجي.

وجاري نقل المصابين بسيارات الاسعاف حتى الآن 43 مصابا إلى المستشفيات، وجاري اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.