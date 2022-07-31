اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 11:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بطريق قرية الجلالة مطروح

الأحد، 31 يوليه 2022 11:24 ص
إصابة 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بطريق قرية الجلالة مطروح حادث تصادم - أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة بطريق قرية الجلالة على الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح، وجري نقل المصابين إلى 3 مستشفيات لتلقيهم العلاج اللازم .
 
البداية عندما تلقت غرفة عمليات مطروح إخطار بوقوع حادث تصادم علي الطريق الساحلي اسكندرية مطروح بالقرب من قرية الجلالة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي محل الواقعة .
 
وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة المركزي ورأس الحكمة للإغاثة والطواي ومستشفى مطروح العام ومستشفى العلمين النموذجي.
 
وجاري نقل المصابين  بسيارات الاسعاف حتى الآن 43 مصابا إلى المستشفيات، وجاري اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
 

أخبار مطروح

مطروح

حادث تصاد بمطروح

اخبار مصر

حادث اتوبيس

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة