اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

الأحد، 31 يوليه 2022 10:53 م
إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حادث - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نقل، جرى نقل المصابين لمستشفيا قليوب والنيل بشبرا الخيمة، وتصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية للطريق بعد تجنيب السيارتين علي الطريق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب، وإصابة 10 أشخاص.
 
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت متوقفة علي جانب طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، جرى نقل بعضهم لمستشفي قليوب العام، ونقل الآخرين لمستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي الطريق أمام المسافرين لمنع تعطل المسافرين، وذلك بعد رفع وتجنيب السيارتين من على الطريق.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

حادث تصادم

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

قليوب

مصابين

سيارة ميكروباص

سيارة نقل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة