إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نقل، جرى نقل المصابين لمستشفيا قليوب والنيل بشبرا الخيمة، وتصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية للطريق بعد تجنيب السيارتين علي الطريق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب، وإصابة 10 أشخاص.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت متوقفة علي جانب طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، جرى نقل بعضهم لمستشفي قليوب العام، ونقل الآخرين لمستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي الطريق أمام المسافرين لمنع تعطل المسافرين، وذلك بعد رفع وتجنيب السيارتين من على الطريق.